Pacífico diálogo entre policías y agricultores

Elementos de la Guardia Estatal realizaron un diálogo con campesinos que realizaban el bloqueo del puente internacional Pharr-Reynosa.

¿Qué ocurrió?

En el bloqueo realizado por los agricultores en el libramiento del puente internacional Pharr-Reynosa se dio una acción de diálogo pacífica entre los manifestantes y el coordinador de la Guardia Estatal adscrito a esta localidad. En la cual los agricultores que forman el movimiento El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano les expresaban la situación de la problemática, señalándose ser una situación con el Gobierno Federal por diversas cuestiones, por lo que el mando estatal les comentó que están en su derecho de manifestarse.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Pero el coordinador de la Guardia Estatal les recomendó a los manifestantes que sí podrían habilitar por lapsos la circulación para no ocasionar un caos vehicular en dicho cruce internacional y más la carretera Río Bravo-Reynosa al ser el entronque carretero con este cruce internacional.