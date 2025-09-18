Desaparece adolescente en Reynosa; activan operativo de búsqueda

Reynosa, Tam.- Autoridades de la Comisión de Búsqueda del Estado de Tamaulipas, con el apoyo del colectivo "Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas", realizan desde esta mañana un operativo para localizar a Ana Luisa Rodríguez, una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida.

De acuerdo con los primeros reportes, Ana Luisa salió el del ayer de su domicilio en el fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, Sector Tres, con dirección a una tienda cercana y no regresó. Ante la alerta, personal de la comisión y miembros del colectivo acudieron al domicilio de la menor y a la zona donde vive para realizar la búsqueda.

José Andrés Méndez del colectivo, declaró que se están realizando pesquisas con binomios caninos para rastrear olores en casas y alrededores, mientras que otra parte del operativo incluye la revisión de cámaras de seguridad en la zona.

Se presume que la joven podría encontrarse cerca de su hogar, aunque las autoridades no descartan otras líneas de investigación.