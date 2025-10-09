Se alistan para el concurso de un baile penitenciario

Las ocho participantes mujeres que se encuentran en el proceso y privadas de la libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa se preparan para su participación en el segundo Concurso Nacional de Baile Penitenciario, convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

El ensayo, organizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del centro, busca no solo representar a Tamaulipas en la categoría "Grupo", sino también impulsar la cultura como un puente hacia la reinserción social, con el ritmo del rock and roll.

Esta actividad se convierte en una herramienta que fomenta el trabajo en equipo, la disciplina, la creatividad y la resiliencia, valores fundamentales para la vida en sociedad, y, además de su aporte cultural, la práctica dancística favorece el bienestar físico y emocional de las personas que se encuentran cumpliendo un proceso de sentencia.



