Se desploma avioneta

El piloto de una avioneta particular pierde la vida y un pasajero resultó lesionado luego que la aeronave se desplomara en un área rural de esta localidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando las autoridades y cuerpos de emergencia fueron informados por el C5 que se había desplomado una avioneta en una parcela en el Ejido Doroteo Arango, siendo informados por campesinos y ejidatarios de la área rural que resaltaban que había personas lesionadas en el sitio.

El lugar del accidente se encontraba en un área rural, a unos diez kilómetros de la carretera San Fernando-Reynosa, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil, quienes auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un hombre lesionado que viajaba como pasajero en la aeronave; el mismo fue identificado como un reconocido empresario llamado Armando, que fue reportado como estaba en el nosocomio particular.

En el lugar de accidente, los cuerpos de emergencia confirmaron la muerte del piloto de la avioneta particular, quien quedó entre los fierros retorcidos de la aeronave al desplomarse contra tierra firme, por lo que notificaron a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Elementos de la Guardia Estatal, SEDENA y personal de Protección Civil se encontraban brindando el acordonamiento de la escena del desplomamiento de la avioneta.

Agentes de la Policía Investigadora de la Unidad en turno y personal de servicio pericial se constituyeron en la escena del accidente para realizar las diligencias correspondientes de la muerte del piloto de la aeronave, quien fue identificado como Gilberto S. Realizaron el levantamiento y traslado del cadáver al anfiteatro de la ciudad para practicarle la necropsia de ley.

Cabe destacar que al cierre de esta edición las autoridades no han brindado mayor información y se encuentran realizando el dictamen sobre qué ocasionó o causó el accidente para que la aeronave particular se desplomara.





El cadáver del piloto de la avioneta particular quedó en el interior de la cabina tras impactarse contra tierra firme.



