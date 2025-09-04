Moviliza a los cuerpos de seguridad mujer sin sentido

Moviliza a los cuerpos de seguridad mujer sin sentidoMovilización de policía vial y paramédicos ante hallazgo de mujer desmayada en zona desolada.
Cuerpos de emergencia y autoridades auxiliaron a una mujer que se encontraba inconsciente en un terreno baldío en horas de la mañana.
La fuerte movilización por elementos de la policía vial y de la Guardia Estatal se dio alrededor de las 08:30 horas cuando atendieron un reporte del C5 que refería una posible situación de violencia contra una mujer que se encontraba en un terreno baldío, al parecer desmayada, y se apreciaban manchas hemáticas en el sitio, esto a unos metros de la delegación de seguridad pública municipal.
Los uniformados arribaron a un terreno ubicado en las calles Tamaulipas con Michoacán de la colonia Rodríguez, esto a unas cuadras de la delegación de seguridad pública municipal, donde confirmaron el hallazgo de una mujer desmayada que estaba acostada sobre una caja de cartón y presentaba una herida en el pie, por lo que solicitaron cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, brindándole los primeros auxilios a la mujer, logrando que cobrara el conocimiento, por lo que la mujer comentó que se encontraba caminando por el lugar cuando comenzó a sentirse mal y se causó la herida en el pie, por lo que al buscar una sombra, se desmayó en el lugar.