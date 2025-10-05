Se lleva a la tumba causas de su suicidio

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que atentó contra su vida, siendo encontrado en el interior de su domicilio por sus familiares.

El fallecimiento del hombre fue confirmado por elementos de emergencia de Protección Civil alrededor de las 08:00 horas, quienes acudieron al domicilio ubicado en el bulevar Parque de Alcalá con Valle de Juárez del fraccionamiento Balcones de Alcanca. El hombre no dejó un mensaje póstumo.

Tras atender un llamado de auxilio ingresado al número de emergencia 911 de una persona lesionada, se confirmó la muerte, haciéndose la inmediata notificaron a las autoridades correspondientes.

Los agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales se presentaron a dar fe del fallecimiento del hombre joven, quien se había quitado la vida, huyendo por la puerta falsa del suicidio.

Familiares de la víctima expresaron que al despertar se percataron de que su ser querido no salió de la habitación; al buscarlo, se llevaron la peor sorpresa al observar que el hombre había atentado contra su vida, pero aún se encontraba con vida.

Informaron que ante esto llamaron al número de emergencia solicitando ayuda, pero minutos después los cuerpos de emergencia les notificaron que ya no podrían hacer nada porque ya había fallecido.

El personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes en el interior de la vivienda, con ello la recopilación de indicios de la escena del suicidio, y finalmente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.