Muere en rehabilitación

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre en un centro de rehabilitación.

El reporte del fallecimiento se registró alrededor de las 10:00 horas mediante una llamada 911 realizada por el personal del centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos ubicado en la colonia Marte R. Gómez, en la calle del mismo nombre con Calzada Victoria, quienes informaron que uno de sus pacientes había perdido la vida.

Al sitio se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales, quienes tomaron conocimientos de la pérdida humana y llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el interior del inmueble; posteriormente, realizaron el levantamiento y traslado de cadáver.

El personal criminólogo resaltó que la víctima falleció presuntamente por consecuencias de causas naturales debido a que el hombre padecía de algunas enfermedades y, al examinar el cadáver, no presentaba huellas de violencia, por lo cual el dictamen médico forense determinaría las causas reales del fallecimiento de este hombre, esto para descartar alguna situación.