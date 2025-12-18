Muere frente a su casa

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del fallecimiento de una mujer que se encontraba en la vía pública y en el patio de un domicilio.

Las autoridades fueron alertadas minutos después de la 02:00 horas tras recibir una llamada al número de emergencia 911 realizada por residentes de la calle Rodolfo Garza Cantú de la colonia Longoria, que referenciaba que afuera de un domicilio, entre las calles 8 y 9, se encontraba una mujer tirada en el suelo afuera de la vivienda y que no respondía.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal y paramédicos de la Cruz Roja que examinaron a la mujer, determinando que ya no contaba con signos vitales, cubriendo el cadáver con una sábana, y uniformados realizaron el acordonamiento en espera de las autoridades correspondientes.

Agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales se constituyeron a dar fe de la persona sin vida, llevando a cabo las diligencias correspondientes en la escena del hallazgo; posteriormente realizaron el levantamiento y traslado del cadáver de la mujer a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades resaltaron que la posible causa de la muerte fue por cuestiones naturales, derivado de un posible infarto fulminante, ya que el cadáver de la mujer no presentaba huellas de violencia o indicios de algún hecho por homicidio.



