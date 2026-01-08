Automovilista sufre volcadura en libramiento Oriente

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de salirse de la cinta asfáltica y terminar con las llantas hacia arriba.

El percance ocurrió minutos antes de la medianoche en el libramiento Oriente, a unos metros de la carretera Río Bravo-Reynosa, como referencia frente a una gasolinera, a donde arribaron brigadistas voluntarios y cuerpos de emergencia que atendieron el reporte, señalando que no había personas en el vehículo.

A tomar conocimiento de la volcadura, se presentaron peritos de tránsito y vialidad que determinaron que la unidad motriz Mazda de reciente modelo se encontraba en calidad de abandonada tras el accidente, por lo que sería remolcada al corralón de la ciudad en espera del propietario.

Sobre el dictamen de peritaje, señalaron que la unidad motriz se desplazaba a exceso de velocidad por dicho tramo carretero cuando, al tomar una curva, perdió el control del vehículo, por lo que terminó su trayectoria volcado entre la maleza.



