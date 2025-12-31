Automovilista se fuga tras ocasionar choque

Un automovilista se dio a la fuga luego de ocasionar un accidente vehicular por alcance y terminar con su camioneta en un canal de desagüe.

El percance ocurrió a las 21:00 horas en la carretera Ribereña, a la altura de la calle Roble de la colonia Arboledas de Ribereña, a donde arribaron paramédicos y personal de protección civil que brindaron atención médica en el lugar a los ocupantes de una camioneta Chrysler Town & Country que resultaron con golpes menores.

Y así mismo los cuerpos de emergencia determinaron que la camioneta Chevrolet Equinox que se encontraba en el canal de desagüe estaba en calidad de abandonada.

A tomar conocimiento del percance arribaron peritos de tránsito que dialogaron con la conductora de la camioneta Chrysler Town Country, que declaró que circulaba de oriente a poniente por la carretera Ribereña cuando bajó la velocidad porque un carro detuvo la marcha debido a que daría vuelta; en ese momento fue impactada por alcance la camioneta, que terminó en el canal.

La mujer afectada resaltó que los ocupantes de la camioneta Chevrolet Equinox, tras el percance, salieron del agua del canal de desagüe para darse a la fuga, dejando la camioneta abandonada en el interior del caudal; las autoridades señalaron que la unidad motriz contaba con placas de Tamaulipas.







