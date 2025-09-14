Provoca accidente por no respetar ´alto´

Una automovilista provocó un accidente vehicular al no respetar un señalamiento de alto en un cruce vehicular.

El percance se reportó al número de emergencia 911 a eso de las 14:00 horas en el cruce vial del bulevar Del Maestro con calle Sierra Occidental de la colonia Loma Linda, como referencia frente a la refaccionaria Treviño, por lo que arribaron cuerpos de emergencia que brindaron una valoración médica en el lugar a los dos automovilistas involucrados en el hecho vial.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal tomaron conocimiento del accidente, entrevistándose con el conductor de una camioneta Acura de reciente modelo, quien declaraba que circulaba de oriente a poniente por el boulevard Del Maestro cuando de pronto salió el carro, cruzándose sin hacer alto, impactándolo en la parte delantera. Tras el encontronazo, perdió el control de la unidad motriz, por lo que brincó el camellón, terminando en los carriles de sentido contrario.

El automovilista responsable del percance conducía un carro Volkswagen de reciente modelo, quien argumentaba que circulaba de norte a sur por la calle Sierra Occidental cuando intentó cruzar el bulevar Del Maestro, pero no observó a la camioneta y ni el señalamiento, por lo que aceptó la responsabilidad, por lo que buscaría poder llegar a un acuerdo con la parte afectada para la reparación de daños materiales.