Muere al proyectar auto en muro de contención

Un automovilista pierde la vida al proyectar su unidad motriz contra un muro de contención de la carretera Río Bravo-Reynosa.

El fatal accidente vehicular ocurrió minutos antes de las 19:00 horas en el tramo carretero de Río Bravo-Reynosa, justamente debajo del libramiento del Puente Internacional Pharr-Reynosa, en dirección de poniente a oriente.

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia de rescate urbano y paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron algunas acciones para brindar auxilio a un joven conductor.

Los socorristas determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales debido a que había quedado prensada en el área del conductor, causándose lesiones que le quitaron la vida.Peritos de tránsito y vialidad que tomaron conocimiento del accidente vehicular determinaron que la unidad motriz Ford Focus de color guindo con placas A49-TNV-3 se desplazaba de poniente a oriente por dicho tramo carretero cuando, por razones no determinadas, terminó su trayectoria proyectándose contra el muro de protección de forma frontal.

A dar fe de la pérdida humana se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios Periciales que realizaron las diligencias correspondientes, posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del joven automovilista a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.