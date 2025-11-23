Policía

Muere al proyectar auto en muro de contención

El accidente se registró en el tramo carretero de Río Bravo-Reynosa, debajo del libramiento del Puente Internacional Pharr-Reynosa
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 23 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Muere al proyectar auto en muro de contención

El cuerpo inerte del joven automovilista quedó prensado en el área el conductor tras el encontronazo frontal contra el muro de contención.

Un automovilista pierde la vida al proyectar su unidad motriz contra un muro de contención de la carretera Río Bravo-Reynosa.

El fatal accidente vehicular ocurrió minutos antes de las 19:00 horas en el tramo carretero de Río Bravo-Reynosa, justamente debajo del libramiento del Puente Internacional Pharr-Reynosa, en dirección de poniente a oriente.

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia de rescate urbano y paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron algunas acciones para brindar auxilio a un joven conductor.

El fatal percance se registró en la carretera Río Bravo-Reynosa, debajo del puente internacional Pharr-Reynosa.

Los socorristas determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales debido a que había quedado prensada en el área del conductor, causándose lesiones que le quitaron la vida.Peritos de tránsito y vialidad que tomaron conocimiento del accidente vehicular determinaron que la unidad motriz Ford Focus de color guindo con placas A49-TNV-3 se desplazaba de poniente a oriente por dicho tramo carretero cuando, por razones no determinadas, terminó su trayectoria proyectándose contra el muro de protección de forma frontal.

A dar fe de la pérdida humana se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios Periciales que realizaron las diligencias correspondientes, posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del joven automovilista a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

EL MAÑANA RECOMIENDA