Cae vehículo a canal; posible falla mecánica

Una automovilista terminó con su unidad motriz en el interior de un canal de desagüe tras perder el control por una posible falla mecánica.

El percance se reportó a las autoridades viales minutos antes de las 10:00 horas en el boulevard principal del fraccionamiento Puerta Grande mediante diversos reportes de auxilios realizados al número de emergencia 911 por residentes del sector que señalaban que un carro quedó volcado en el canal de desagüe.

Detalles del accidente en Puerta Grande

El personal de Protección Civil arribó a la escena del accidente para intentar auxiliar a los ocupantes, pero resaltaron que el vehículo se encontraba volcado y en calidad de abandonado, desconociendo si el automovilista fue auxiliado por familiares o solo se retiró del lugar.

Acciones de Protección Civil tras el percance

Los peritos de tránsito municipal realizaron el dictamen del peritaje resaltando que el carro Jetta se desplazaba de poniente a oriente por dicho boulevard donde perdió el control por el exceso de velocidad y posiblemente alguna falla mecánica por suspensión, ya que se observaba un daño, por lo que terminó su trayectoria volcado en el canal de desagüe.