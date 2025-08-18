Se le revienta llanta y derriba una señal vial

Una automovilista terminó saliendo de la cinta asfáltica y derribando un señalamiento vial a consecuencia de que se reventó un neumático.

El accidente sucedió alrededor de las 09:00 horas en el cruce vial de la avenida Emiliano Zapata con calle Ocho, dicho cruce mejor conocido por la entrada de la colonia Las Cumbres, donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención en el lugar a una mujer que conducía el vehículo involucrado.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con la conductora del carro Chevrolet HHR de color blanco con verde, a quien se le apreciaba trasnochada o cansada, quien argumentaba que circulaba de norte a sur por la calle Emiliano Zapata a una velocidad moderada.

Resaltando que sabía que traía el neumático delantero del lado del copiloto con bola, el cual se le reventó, por lo que realizó una maniobra para evitar chocar contra un carro que estaba haciendo alto por el semáforo en rojo; por ello se salió de la cinta asfáltica, subiéndose a la banqueta y derivando el señalamiento de alto, en donde a la vez este señalamiento sobraba porque hay semáforo en dicho cruce vial.