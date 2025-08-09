Aseguran auto y droga en Hacienda Las Fuentes

Elementos de la Guardia Estatal decomisaron un carro y drogas que quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado.

Los hechos del aseguramiento se dieron en la colonia Hacienda Las Fuentes, donde elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron un vehículo de color azul con placas de Texas que se encontraba estacionado.

Al detectar la unidad motriz, fue examinada, observándose en su interior algunas bolsas de plástico con posible contenido de drogas, por lo que procedieron a consultar con residentes del sector, quienes señalaron que el vehículo había sido abandonado en el lugar por dos jóvenes que se dieron a la fuga.

Por ello, procedieron con una inspección en el interior del carro Chevrolet Malibu de reciente modelo, donde aseguraron una bolsa plástica que contenía 44 bolsas de hierba verde y seca con características de marihuana y 8 bolsas que contenían 10 cigarros cada una con hierba verde con características de marihuana. El vehículo y las drogas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para continuar con las investigaciones.



