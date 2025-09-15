Solicitan audiencia con el gobernador Américo Villarreal

El colectivo de búsqueda de los desaparecidos en Tamaulipas indicó que está solicitando una audiencia con el gobernador del Estado de Tamaulipas, así como lo ha realizado con otros colectivos similares.

La representante del colectivo de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Edith González Treviño, informó que continuarán con su labor y que paralelo a ello están solicitando una audiencia con el gobierno del gobernador del Estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Resaltó que en el Estado existen alrededor de cincuenta colectivos de búsqueda, y que como parte de los mismos tienen confianza en que sean convocados para sostener una reunión con las autoridades estatales.

Agregó González Treviño que considera que su colectivo ha estado trabajando constantemente; realizan acciones de rastreo y exploración, dando con sectores positivos, llevando a cabo hallazgos de restos humanos y cadáveres, con ello dándole tranquilidad y consuelo a una familia a pesar de ser una tragedia.

Y que en muchos otros casos se han quejado y hecho los señalamientos por la falta de atención de las autoridades con los familiares de víctimas que presentan la denuncia por personas no localizadas y malos procesos en las diligencias por las autoridades con ellos.

Dijo que, con estas acciones de trabajo por el colectivo de búsqueda, han logrado que familiares que tienen a una persona no localizada, quienes se habían desilusionado de las autoridades, hayan vuelto a confiar y que han buscado al colectivo para hacer la presión a este triste gobierno en su proceder.

Cabe hacer mención de que el pasado jueves once de septiembre del presente año, José Andrés Méndez Ñeco, integrante del Colectivo de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, recibió el nombramiento de nuevo consejero honorífico de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.



