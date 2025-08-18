Muere ciclista luego de ser arrollado por camión

Un hombre de la tercera edad perdió la vida hora después en el nosocomio después de ser ingresado al ser víctima de un atropello.

Las autoridades investigadoras y personal de ciencias periciales se constituyeron en horas de la noche de antier en el hospital general, en el área de urgencias, al ser notificados por el personal médico del fallecimiento de un hombre de la tercera edad que había sufrido lesiones de gravedad que causaron la muerte luego de haber sido involucrado en un hecho vial.

La víctima, un hombre de la tercera edad, quien alrededor de las 18:30 horas había sido auxiliado y trasladado al nosocomio por paramédicos de protección civil luego de haber sufrido las lesiones de gravedad tras ser embestido por un tráiler que se dio a la fuga, esto cuando se encontraba a bordo de su bicicleta.

Los agentes viales del área de peritaje tomaron conocimiento del accidente ocurrido en el bulevar Morelos con Pinares de la colonia La Presa, señalando que el presunto responsable de este percance fue un camión que arrolló al ciclista y se dio a la fuga, el cual ingresó a la empresa Maters Cantú, ubicada en el bulevar Morelos de la colonia La Presa.