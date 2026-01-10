Atropellan a mujer de la tercera edad

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada luego de ser arrollada por una unidad motriz.

El reporte del accidente se dio alrededor del mediodía a los cuerpos de emergencia mediante diversas llamadas al número de emergencia 911 que informaban de una mujer lesionada por atropellamiento en la calle Rodolfo Garza Cantú con calle Jaime González Aguilera de la colonia Jacinto López.

Al sitio arribaron paramédicos de la Protección Civil que brindaron los primeros auxilios y trasladaron a un nosocomio a una mujer de la tercera edad, quien presentaba lesiones de consideración que ponían en riesgo la vida.

Las autoridades viales señalaron que acudieron a la escena del percance, pero ya no se encontraban los involucrados, y testigos señalaron que el automovilista del vehículo participante se había retirado del lugar detrás de la unidad médica, ya que se haría cargo de los gastos médicos ocasionados a la mujer de la tercera edad.



