Muere al ser arrollado

Un hombre de la tercera edad terminó sobre la cinta asfáltica sin vida al ser arrollado por una unidad motriz.

Los hechos del fatal percance sucedieron alrededor de las 20:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura del fraccionamiento San José, como referencia frente a las antiguas instalaciones de la expolicía federal de camino, donde se encontraba tirada sobre el camellón central una persona del sexo masculino.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio al atender el llamado de auxilio al intentar brindar los primeros auxilios al hombre víctima del atropellamiento, pero determinaron que ya no presentaba signos vitales derivado de las lesiones de gravedad que le causaron la muerte de manera instantánea; procedieron con el acordonamiento en espera de las autoridades correspondientes.

¿Qué ocurrió?

Al dar la muerte del peatón identificado como Jaime Rodolfo Z, de la tercera edad, se presentaron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y elementos de servicios periciales que ingresaron a la escena del mortal percance a realizar las diligencias correspondientes; con ello realizaron el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del SEMEFO.

La conductora de una camioneta Chevrolet Silverado de color blanco comentaba que transitaba de poniente a oriente por el bulevar Miguel Hidalgo en el carril central cuando de pronto se percató de que el peatón ahora occiso se cruzó de manera inesperada, por lo que intentó frenar, pero no lo logró, impactando al señor.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. La conductora fue interrogada y se le brindó asistencia psicológica tras el impacto. Se espera que los resultados de la investigación se den a conocer en los próximos días.