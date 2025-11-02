‘Carro fantasma’ arrolla a peatón

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de un hombre de la tercera edad derivado de las lesiones que presentaba al ser arrollado por un carro fantasma.

El reporte del fallecimiento del hombre de la tercera edad se dio minutos antes de la medianoche por el personal médico del área de urgencias del hospital general, por lo que le dieron conocimiento a las autoridades investigadoras para que dieran fe.

El personal médico indicó que el ahora occiso ingresó al nosocomio por paramédicos que atendieron un reporte de auxilio de una persona que fue víctima de un atropellamiento por una unidad motriz que le ocasionó las mortales lesiones.

Los agentes de la policía investigadora y personal de servicio periciales se constituyeron al nosocomio a dar fe del fallecimiento del hombre, realizando el inicio de la carpeta de investigación, y los peritos criminólogos realizaron el traslado del cadáver a las instalaciones de SEMEFO para realizar la autopsia de ley.

El percance se registró alrededor de las 19:30 horas en el bulevard Del Maestro con Elias Piña de la colonia Narciso Mendoza, como referencia a un costado de la UAT y el Instituto Politécnico Nacional, a donde arribaron los cuerpos de emergencia que auxiliaron y trasladaron al nosocomio al hombre, donde perdió la vida horas después. Cabe destacar que la unidad motriz responsable del atropellamiento se dio a la fuga.