Embisten a 2, uno muere

En horas de la mañana de ayer, en hechos diversos, dos parques industriales fueron los desafortunados escenarios donde dos obreros resultaron arrollados, que dejaron como saldo a un hombre sin vida y en el otro una mujer resultó con lesiones de gravedad.

El primer accidente se reportó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades viales minutos después de las 07:00 horas en la avenida De Los Pinos, entre las calles De Los Nogales y De Los Alamos, esto en el Parque Industrial Villa Florida, como referencia frente a la maquiladora Reconext.

A donde arribaron paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes atendieron el reporte de auxilio, por lo que intentaron brindar los primeros auxilios al hombre que se encontraba sobre la cinta asfáltica de la avenida principal del parque industrial, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales, procediendo a cubrir el cadáver con una sábana blanca.

Y los elementos de tránsito y vialidad procedieron a realizar el acordonamiento de la escena del fatal atropellamiento; resaltaron que la unidad motriz responsable se dio a la fuga del lugar tras embestir al obrero ahora occiso identificado como Vicente N, esto por medio de compañeros, quienes resaltaron que acababan de salir de turno de la maquiladora.

A dar fe de la pérdida humana se constituyeron agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes de la escena de accidente; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del obrero de maquiladora a las instalaciones de anfiteatro para realizar la necropsia de ley.

Los paramédicos auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a la mujer lesionada que fue arrollada por el transporte público.

El segundo hecho de persona atropellada se registró alrededor de las 07:30 horas en la avenida del Puente Internacional Pharr-Reynosa con calle Manufacturas del Parque Industrial Reynosa, a donde automovilistas y brigadistas voluntarios realizaron el cierre parcial de dicha arteria vial porque sobre la cinta asfáltica se encontraba una mujer lesionada.

Los paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al lugar auxiliando y trasladando a un nosocomio a una mujer que resultó con lesiones de gravedad al ser atropellada por una unidad del transporte público de la ruta 40 de la Almaguer.

Las autoridades de tránsito y vialidad municipal señalaron que no tomaron conocimiento de este hecho vial porque a su arribo a dicho lugar ya no se encontraba la persona lesionada ni la presunta unidad motriz del transporte público.

Resaltando que las autoridades investigadoras pudieran tomar conocimiento de la mujer lesionada debido a que ingresó a un nosocomio donde el personal médico notifica a dicha autoridad.