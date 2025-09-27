Fallece alumno al ser atropellado

Un estudiante que había resultado lesionado al ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga, horas después perdió la vida en el nosocomio.

La pérdida humana se reportó minutos después de las 16:00 horas en el Hospital General por los médicos del área de urgencia del nosocomio que notificaron a las autoridades correspondientes.

AL tomar conocimiento de la muerte, se constituyeron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales que realizaron un dictamen por el fallecimiento del joven de 17 años de edad, estudiante de una preparatoria; procedieron con el traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

El personal médico indicó que la víctima identificada como Daniel N. fue ingresada al área de urgencias alrededor de las 07:00 horas por paramédicos de Protección Civil que auxiliaron al joven que había sufrido lesiones de gravedad al ser arrollado por una unidad motriz, que le causaron la muerte horas después.

Sobre el accidente, se reportó que sucedió en el bulevar Morelos, a la altura de la colonia Rodríguez, como referencia a unos metros del Centro de Salud y frente al negocio Empanadas Argentinas, en donde una camioneta de color guinda que se dio a la fuga arrolló al joven estudiante.



