Cometen otro asalto en tienda de colonia

Continúan al alza los atracos con violencia en tiendas de conveniencia. Registrándose una más, donde un ladrón a punta de pistola sometió a la empleada.

Los hechos del asalto con violencia se reportaron a las autoridades estatales e investigadoras mediante un llamado al número 911, esto minutos después de las 21:00 horas, por la empleada afectada de la tienda ubicada en la calle Poza Rica con Primero de Mayo de la colonia Petrolera.

Al arribo de las corporaciones policiacas, la empleada afectada, que se encontraba en crisis nerviosa, declaraba que se encontraba en el área del mostrador cuando ingresó un sujeto de complexión delgada, tez blanca, quien se cubría el rostro con un cubrebocas.