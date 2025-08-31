Señalan a sujeto de cometer 2 asaltos armado con pistola

Un peligroso delincuente cometió dos atracos con violencia a punta de pistola en menos de ocho horas.

Los dos asaltos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes por el personal jurídico de la reconocida cadena de tienda de conveniencias, quienes resaltaron que un joven ingresó a ambos negocios, donde apuntó pistola y, cortando cartucho, amenazó a las empleadas a las que sometió y obligó a abrir las cajas registradoras, sustrayendo el efectivo.

El primer atraco sucedió en la tienda ubicada en la carretera San Fernando-Reynosa del fraccionamiento Pirámides a las 20:30 horas, en donde la empleada, quien sufre una crisis nerviosa, señaló que se encontraba en el área del mostrador cuando ingresó este sujeto que portaba una pistola, que, cortando cartucho, le apuntó diciéndole que era un asalto, que le entregara todo el dinero en la caja registradora, por lo que obedeció, resaltando que, en lugar, tras cortar cartucho, se le salió una bala de la pistola.

El segundo atraco se dio en una tienda situada en el bulevar Álvaro Obregón con calle Puerto México de la colonia Rodríguez, esto a eso de las 04:00 horas, donde ingresó el delincuente armado que sometió de forma violenta a la empleada para obligarla a abrir las cajas registradoras, llevándose el efectivo para posteriormente darse a la fuga.

El personal jurídico determinó que estos dos atracos fueron cometidos por el mismo delincuente, debido a que portaba la misma vestimenta y contaba con las mismas características físicas al ser observado por las cámaras de seguridad, por lo cual solicitan a las autoridades implementar alguna medida de prevención, esto para disminuir los atracos a las tiendas de conveniencia, debido a que casi a diario están siendo víctimas de robos con violencia, generándoles grandes pérdidas económicas.