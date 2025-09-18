Lo asaltan mientras esperaba la ´pesera´

Un obrero fue víctima de un atraco cuando se encontraba caminando para tomar el transporte público al salir de su fuente de trabajo.

El reporte del asalto se dio en punto de las 23:00 horas en la delegación de seguridad pública, a donde acudió el afectado a buscar presentar la denuncia formal por lo sucedido, pero desafortunadamente le indicaron que no era el lugar para denuncia, que tenía que acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado en la colonia Rodríguez.

El afectado comentó que a esa hora se encontraba caminando por la colonia Rodríguez a una cuadra de la calle Oaxaca cuando un vehículo compacto de color oscuro se detuvo a un lado de él preguntando por una dirección, por lo que detuvo su camino.