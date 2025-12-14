¡Lo dejaron sin quincena!

Un hombre denunció que fue asaltado a mano armada cuando salía de una sucursal bancaria.

Los hechos de atraco sucedieron alrededor de las 21:00 horas del pasado viernes en el estacionamiento del centro comercial Periférico ubicado en el libramiento Monterrey-Reynosa, tras la declaración del afectado, quien acudió a la delegación de seguridad pública para denunciar.

El ciudadano comentaba que acudió a la sucursal bancaria Santander ubicada en el estacionamiento de dicho centro comercial, al cual ingresó para el retiro de efectivo del cajero, siendo la cantidad tres mil pesos, producto de su sueldo.

Al salir de la sucursal bancaria, caminó hasta su vehículo observando que estaba estacionado un carro de color negro a un lado de su unidad motriz; en el interior se observaban al menos dos personas, pero del cual descendió un sujeto, quien portaba un arma de fuego con la que le apuntó, ordenándole que le entregara todas las pertenencias.

El afectado señaló que obedeció a las órdenes del delincuente armado, por lo que le entregó la cartera y el celular para evitar ser lastimado; luego el asaltante subió al carro dándose a la fuga a exceso de velocidad.