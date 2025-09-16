Comete ‘El Oso’ asalto en tienda de una colonia

Un delincuente apodado como el Oso debido a su apariencia y vestimenta cometió un atraco a punta de pistola, logrando un jugoso botín.

El asalto con violencia sucedió en la tienda de conveniencia ubicada en la calle Guadalupe Victoria, entre Justo Sierra y Castañeda, de la colonia Campestre, que fue reportado al número de emergencia 911 por el empleado afectado, por lo que elementos de la Guardia Estatal y agentes investigadoras acudieron a tomar conocimiento.

El empleado afectado declaró que a eso de las 18:30 horas se encontraba en el área del mostrador y cajas realizando sus labores cuando ingresó un sujeto robusto que se cubría el rostro con un cubrebocas negro y vestía todo de negro, el cual sacó de entre su ropa una pistola.