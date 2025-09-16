Comete ‘El Oso’ asalto en tienda de una colonia

Comete ‘El Oso’ asalto en tienda de una coloniaUn delincuente apodado como el Oso comete un asalto a mano armada en una tienda de conveniencia de la colonia Campestre.
Un delincuente apodado como el Oso debido a su apariencia y vestimenta cometió un atraco a punta de pistola, logrando un jugoso botín.
El asalto con violencia sucedió en la tienda de conveniencia ubicada en la calle Guadalupe Victoria, entre Justo Sierra y Castañeda, de la colonia Campestre, que fue reportado al número de emergencia 911 por el empleado afectado, por lo que elementos de la Guardia Estatal y agentes investigadoras acudieron a tomar conocimiento.
El empleado afectado declaró que a eso de las 18:30 horas se encontraba en el área del mostrador y cajas realizando sus labores cuando ingresó un sujeto robusto que se cubría el rostro con un cubrebocas negro y vestía todo de negro, el cual sacó de entre su ropa una pistola.
Resalto que le apuntó y lo amagó con el arma de fuego, ordenándole que le entregara el dinero de las cajas registradoras, por lo que el empleado obedeció las órdenes del delincuente, abriéndole las tres cajas registradoras. El delincuente, al apoderarse del efectivo, se dio a la fuga del negocio. Finalizó que el asaltante, con la vestimenta y el físico, parecía un oso.