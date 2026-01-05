¡Agredido a balazos!

Un hombre resultó lesionado al ser atacado a balazos, por lo que las autoridades tomaron conocimiento.

Los hechos se reportaron a las autoridades y cuerpos de emergencia alrededor de las 18:00 horas en la avenida Las Torres, entre el callejón Reynosa y Laredo de la colonia Carlos Cantú, como referencia a unos metros de un depósito de los conocidos como SIX, esto mediante reportes de auxilio realizados al 911.

El llamado de auxilio al C5 indicaba que en el lugar había sido atacado y lesionado a balazos un hombre que se encontraba sobre la banqueta, quien fue auxiliado por cuerpos de emergencia que lo trasladaron a un nosocomio porque había recibido tres impactos de arma de fuego en el cuerpo, causándole lesiones de gravedad.

Detalles del ataque a balazos

En el sitio del ataque se aprecian manchas hemáticas sobre la banqueta y se encontraban diversos casquillos percutidos sobre la cinta asfáltica, por lo que los uniformados de la Guardia Estatal procedieron con el acordonamiento de la escena en espera de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Las autoridades estatales e investigadoras dialogaron con algunos testigos que indicaron que el hombre lesionado se encontraba caminando por dicho sector cuando sujetos armados los atacaron a balazos, quienes tras la agresión se dieron a la fuga en una unidad motriz de color oscuro, por lo que la declaración del lesionado sería parte fundamental en la investigación de la agresión a balazos.

