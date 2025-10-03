Lo asesinan y lo dejan afuera de su domicilio

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del asesinato de un hombre cuyo cadáver fue dejado en las afueras de su domicilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas de ayer en el fraccionamiento Loma Real de Jarachina Sur, en la calle Miguel Ángel, mediante una llamada de auxilio ingresada en el número de emergencia 911, que solicitaban una unidad médica para un hombre que se encontraba lesionado en la vía pública.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que intentaron brindar los primeros auxilios, pero desafortunadamente determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Agentes de la Policía Investigadora de la unidad turno y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del hallazgo, donde se encontraba el cadáver del hombre sobre la banqueta, quien presentaba huellas de violencia por golpes, por lo que procedieron con las diligencias correspondientes y el levantamiento y el traslado de la víctima a las instalaciones del anfiteatro para la necropsia de ley.

Autoridades investigadoras indicaron que una mujer declaró que el ahora occiso es su pareja; señaló que en horas de la mañana salió de su domicilio y cuando se dio cuenta, frente a su casa se encontraba tirado su pareja, quien presentaba las huellas de violencia, por lo que realizó el llamado al número de emergencia 911.



