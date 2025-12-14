¡Macabro hallazgo!

Las autoridades tomaron conocimiento del asesinato de cinco personas que fueron localizadas en el interior de un inmueble ubicado al poniente de la ciudad.

Los hechos se registraron a eso de las 04:00 horas en una propiedad ubicada en la calle Italia de la colonia El Campestre, como referencia a un costado de una plaza comercial, a donde arribaron las autoridades de los tres niveles de seguridad al ser alertados por una llamada anónima que refería sobre el asesinato de varias personas.

Los elementos de la Guardia Estatal, SEDENA y Guardia Nacional acudieron tras ser notificados, encontrando la terrible escena al encontrar a varias personas asesinadas en el interior de los inmuebles, por lo que realizaron el acordonamiento del lugar en espera de las autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado.

Las autoridades indicaron que en la escena del crimen se encuentran cinco personas, siendo cuatro hombres y una mujer, señalando una ejecución en el lugar, pero que las investigaciones están en proceso, por lo que no puede brindar mayor información.

Los agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales de la fiscalía del Estado tomaron conocimiento de los hechos ingresando a la escena del múltiple homicidio para realizar las diligencias correspondientes para integrar a la carpeta de investigación; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado de los cinco cadáveres a las instalaciones del SEMEFO para practicarles la autopsia de ley.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron el acordonamiento en el lugar de hallazgo.