Lo matan en barbería

Las autoridades continúan trabajando con una línea de investigación por el homicidio del joven que fue ejecutado en una barbería.

Tras los hechos sucedidos el pasado domingo alrededor de las 19:00 horas en el negocio denominado Barber Shop Seven Club, ubicado en la calle Rubén en la colonia Almaguer, donde se confirmó la muerte de un joven por cuerpos de emergencia que atendieron el llamado de una persona lesionada por arma de fuego, pero a su arribo determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomó conocimiento del asesinato del joven en el interior del negocio, por lo que realizaron las diligencias pertinentes en la escena del crimen y los protocolos de levantamiento y traslado del cadáver del ahora occiso identificado como Gael N., de 20 años de edad.

Los agentes de policía investigadoras se entrevistaron con algunos testigos y clientes que se encontraban en el interior del negocio, quienes indicaron que el agresor llegó en compañía de dos mujeres a bordo de un vehículo.

Se informó que el presunto homicida ingresó al establecimiento, siendo un ataque directo contra el joven, para luego darse a la fuga.

Derivado de estas declaraciones, los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se encuentran buscando una línea de ataque contra el joven ahora occiso, propietario de la barbería Shop Seven.

Realizaron las acciones pertinentes para verificar si en el sector del ataque se cuenta con cámaras de video vigilancia que hayan captado alguna imagen del vehículo en el que viajaba el presunto homicida.







