Cae uno por asesinato de delegado de la FGR

Tras una línea de investigación por homicidio del delegado de Tamaulipas, la FGR informó que se captura al primero de los probables responsables del homicidio del fiscal federal en Tamaulipas, Licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales, obtuvo los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas del Fiscal Federal; identificándose, entre ellos, a Jaret Roberto "H", quien ya contaba con una orden de aprehensión federal y que fue localizado en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía; y en dicho lugar se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Los datos hallados en su celular permitieron establecer, su participación directa en el homicidio, identificado con una grupo criminal que opera en la región y vinculado al huachicol.

La Fiscalía General de la República determinó que el ahora detenido será judicializado, y se continuará con las investigaciones para aprehender y dar con los demás responsables de este homicidio.