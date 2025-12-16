Encuentran asesinado

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de un hombre sin vida en el interior de una vivienda, quien presentaba huellas de violencia. Los hechos del hallazgo se dieron a eso de las 18:00 horas en una vivienda de la calle Lamda Electrónica con TRW del Norte del fraccionamiento Industrial Maquiladora, luego de que las autoridades fueron alertadas por el C5, que atendió el reporte de auxilio que informaba de una persona sin vida en el interior de dicho domicilio.

Las autoridades estatales e investigadoras confirmaron a la persona sin vida, por lo que procedieron con el acordonamiento del domicilio y de la escena del crimen en espera del personal criminólogo de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas para que diera fe.

Los agentes investigadores se entrevistaron con un hombre, quien refirió que él hizo el llamado al número de emergencia 911 solicitando ayuda porque encontró sin vida a su compañero de trabajo, resaltando que su compañero no acudió al trabajo, por lo que se hizo extraño y no le respondió las llamadas; optó por ir a buscarlo, llevándose la peor sorpresa.

El personal de servicios periciales ingresó a la escena del hallazgo para realizar las diligencias pertinentes y la recopilación de posibles indicios para integrar la carpeta de investigación por homicidios.

Después de algunos minutos, el personal forense llevó a cabo el levantamiento y traslado del cadáver en calidad de No Nombre para practicarle la necropsia de ley, señalando que el ahora occiso presentaba huellas de violencia.



