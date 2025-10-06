Aseguran motocicleta con reporte de robo

Los agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo por el delito de Alteración o Modificación de Datos de Identificación de Vehículo, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional.

El cateo fue llevado a cabo bajo la conducción del Agente del Ministerio Público, en un inmueble ubicado en la colonia Puerta Sur, de este municipio, en el cual se realizó el despliegue policiaco y el acordonamiento para llevar a cabo el cumplimiento legal.

Durante las diligencias, los peritos en criminalística ingresaron al lugar y localizaron una motocicleta color roja, sin marca legible, con rines cromados y placas del estado de Tamaulipas.

Tras las verificaciones correspondientes de la unidad motriz en el Registro Público Vehicular (REPUVE), se determinó que dicha placa está registrada a nombre de un vehículo de diferente marca y tipo, en tanto que el número de serie físico corresponde a una motocicleta marca Itálica, la cual cuenta con reporte de robo vigente, por lo que procedieron con el aseguramiento del vehículo y puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con acciones como esta, reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con instituciones estatales y federales para combatir los delitos contra la salud y garantizar la seguridad y justicia en beneficio de las familias tamaulipecas.



