Aseguran inmuebles tras catear casa

Los Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo , con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, por el delito de alteración o modificación de datos de identificación vehicular.

El mandamiento judicial se realizó en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Los Arcos, donde las autoridades investigadoras siguieron una línea de investigación, mostraron las pruebas contundentes al ministerio público que solicitó la orden de cateo al juez que lo autorizó.

En el interior del domicilio se aseguró una motocicleta que contaba con reporte de robo, así como la placa correspondiente a una Grand Cherokee modelo 2005, la cual no coincidía con el vehículo en el que estaba colocada.

El inmueble quedó asegurado conforme a derecho y los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Las autoridades judiciales refrendan su compromiso de combatir los delitos relacionados con la identificación y el robo de vehículos, trabajando para fortalecer la paz, la seguridad y la justicia en beneficio de la sociedad tamaulipeca.



