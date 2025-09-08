Aseguran inmueble tras hallar bolsas con droga

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

El cateo fue llevado a cabo bajo la conducción del agente del Ministerio Público, en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Praderas del Sol, donde los elementos policiacos y personal de servicios periciales se constituyeron.

Durante la diligencia, peritos en criminalística ingresaron al domicilio, donde localizaron una bolsa plástica de color blanco, en la cual se encontraron bolsas pequeñas transparentes con hierba verde seca con características similares a la marihuana, las cuales fueron debidamente fijadas, descritas y embaladas; finalmente, se procedió al aseguramiento del inmueble, colocándose los sellos correspondientes conforme a derecho.

Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con instituciones estatales y federales para combatir los delitos contra la salud y garantizar la seguridad y justicia en beneficio de las familias tamaulipecas.



