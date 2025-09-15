Aseguran droga en cateo a una vivienda

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo (posesión simple) y Atentados contra la seguridad de la comunidad.

El mandamiento judicial fue otorgado por la Jueza de Control y cumplimentado en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Los Arcos.

Durante la diligencia, peritos procesaron el domicilio y aseguraron bolsas de plástico transparentes con hierba verde y seca con las características de la marihuana y caja de plástico negra con objetos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

El domicilio cateado quedó asegurado como parte del acto de investigación.

Las evidencias aseguradas fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de actuar con firmeza en el combate a los delitos que ponen en riesgo la tranquilidad de la sociedad, trabajando para salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos.



