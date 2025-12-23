Estatales aseguran camioneta y armas

Los elementos de la Guardia Estatal lograron el aseguramiento de una unidad motriz y armamento tras una persecución al sur de la ciudad.

Los hechos se dieron minutos después del mediodía cuando elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos de vigilancia por la avenida Calzada Victoria, o más conocida como carretera San Fernando-Reynosa, cuando detectaron que una camioneta de color gris, la cual, al observar la presencia de las patrullas, emprendió la huida a exceso de velocidad.

Por tal motivo, se inició una persecución por el tramo carretero que concluyó en la avenida Roble del fraccionamiento Terranova, donde la unidad motriz se proyectó contra un anuncio, siendo abandonada por los ocupantes que se dieron a la fuga.

Tras el aseguramiento de la unidad motriz, realizó la inspección en el interior, ya que los presuntos delincuentes dejaron las puertas abiertas, siendo decomisadas un arma larga; cinco cargadores metálicos abastecidos y un chaleco táctico con dos placas balísticas.

La camioneta Mazda de color gris sin placas y los indicios asegurados encontrados en su interior fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúe con las investigaciones correspondientes.



