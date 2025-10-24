Aseguran camioneta y droga en cateo

Los Agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, ejecutaron una Orden de Cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo y Alteración o Modificación de Datos de Identificación Vehicular.

El mandamiento judicial fue otorgado por la jueza de control y fue cumplimentado en un predio ubicado en la colonia 5 de Diciembre, donde se aseguraron una camioneta marca Chevrolet Sonora, modelo 2004, la cual portaba placa de circulación del estado de Texas; al verificarla, se constató que dicha placa correspondía a un vehículo Ford F-150, motivo por el cual el automotor fue asegurado.

Asimismo, en la banqueta del predio se localizaron bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, y en el interior del inmueble se encontró una bolsa negra que contenía bolsas plásticas con el mismo contenido, procediendo a su aseguramiento.

El inmueble quedó resguardado conforme a derecho, y todos los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.

Las autoridades de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, con acciones como esta, refrendan su compromiso de combatir los delitos contra la salud y aquellos relacionados con la identificación vehicular, trabajando en coordinación con las instituciones de seguridad para fortalecer la paz, la justicia y la seguridad en beneficio de las familias tamaulipecas.








