Detienen a dos hombres y aseguran Aveo robado

Las operaciones policiacas en conjunto del C5 con elementos de la Guardia Estatal continúan dando resultados, en esta ocasión con la detención de dos hombres y el aseguramiento de un carro con reporte de robo.

La detención de los dos hombres y el decomiso del carro con reporte de robo se dio en horas de la tarde mediante los resultados del monitoreo del centro de control C5 que detectaron la unidad motriz Chevrolet Aveo con características de un reporte de robo, el cual se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera San Fernando-Reynosa.

Por tal motivo, notificaron a los elementos de la Guardia Estatal, que implementaron un despliegue policiaco por el tramo carretero, logrando ubicar la unidad motriz, a la cual se marcó el alto, pero el conductor hizo caso omiso, intentando huir a exceso de velocidad, por lo que se logró cerrar el paso metros adelante.

Tras el seguimiento, el vehículo fue interceptado; al verificar el número de serie en la plataforma México, arrojó que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Tamaulipas, con fecha del 23 de junio del presente año.

Los uniformados llevaron a cabo la detención de los hombres que viajaban en la unidad motriz y el vehículo; como las personas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que diera seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinara la situación legal de los involucrados.



