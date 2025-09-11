Decomisan Arsenal

Elementos de la SEDENA realizaron el aseguramiento de unidad motriz y de armas largas en acciones de despliegue en localidad.

Los hechos del aseguramiento se dieron a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que informa los resultados obtenidos de la "Operación Frontera Norte", encabezada por la SEDENA Defensa Nacional y con apoyo de los tres niveles de seguridad.

Los elementos del Ejército Mexicano realizaban acciones y recorridos de vigilancia por sectores y brechas rurales al poniente de la ciudad que comprenden la frontera de esta localidad donde aseguraron cinco armas largas, 104 cargadores, cartuchos, equipo táctico, dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal y un inmueble, que fueron puestos a disposición de la autoridades competente para continuar con las investigaciones.

Las autoridades que conforman la "Operación Frontera Norte" resaltaron que desde el inicio de las operaciones se ha realizado la detención de 7,122 personas y el aseguramiento de 5,541 armas de fuego, 980,371 cartuchos de diversos calibres, 26,448 cargadores, 94,461.4 kg de droga, entre ellos, 386.9 kg de fentanilo, 4,768 vehículos y 864 inmuebles en la República Mexicana, por lo que continuar con los despliegues por las diversas ciudades de la frontera para combatir a la delincuencia y brindar la paz a la ciudadanía.