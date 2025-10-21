Cae con arsenal

En acciones de las autoridades contra el combate a la delincuencia organizada, realizaron la detención de un hombre y el aseguramiento de armas, drones y explosivos.

Los resultados de esta investigación y despliegue policiaco se dieron por la operación de "Frontera Norte", esto en coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Estatal, que detienen en Reynosa a un integrante de célula delictiva, el aseguramiento de un arsenal y un vehículo con reporte de robo.

Las autoridades, mediante su reporte presentado por las fuerzas de seguridad nacionales y estatales, además de la detención de un masculino, se aseguraron dos armas de fuego, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 objetos explosivos, 18 drones, un detector de drones, tres antidrones y dos artefactos explosivos improvisados, y así mismo se aseguró un vehículo con reporte de robo.

El hombre detenido, presunto integrante del crimen organizado, las armas, artefactos, explosivos y vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar la carpeta de investigación y continuar con las indagatorias.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa los resultados obtenidos de la "Operación Frontera Norte" de los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025. las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,179 personas y el aseguramiento de 6,387 armas de fuego, 1,111,711 cartuchos de diversos calibres, 29,670 cargadores, 104,421.7 kg de droga, entre ellos, 483.32 kg de fentanilo, 5,231 vehículos y 992 inmuebles.

La detención del hombre se dio durante las acciones del despliegue policiaco por los elementos de la Estatal y SEDENA.