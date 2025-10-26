Machete en mano asalta a empleada de negocio

Con machete en mano y pasamontañas fue la manera en que un delincuente sometió a una empleada de una tienda para llevarse el dinero.

La denuncia fue presentada ante las autoridades estatales e investigadoras por la empleada afectada de la tienda ubicada en la avenida Puerta Dorada, entre las calles Barra de Piedra y Barra de Tecolutla, del fraccionamiento Puerta Sur, cuya persona sufrió una crisis nerviosa tras el violento asalto que vivió.

Declaró que siendo alrededor de las 22:30 horas, se encontraba en el área de cajas del establecimiento cuando ingresó de forma violenta un sujeto encapuchado de cara con un pasamontañas y portaba un machete en mano; de inmediato la amenazó de muerte y la sometió tirándola al suelo y, para evitar ser lastimada, no puso resistencia.

El asaltante, después de tener sometida a la empleada, se apoderó de efectivo y tomó mercancía de vinos y licores para luego darse a la fuga de la tienda de conveniencia con rumbo desconocido, por lo que ya el personal jurídico del establecimiento presentó la denuncia formal ante las autoridades.