Asalta negocio con pistola en mano

Un delincuente irrumpió a punta de pistola en un negocio, sometiendo y amagando a una empleada, obligándola a abrir las cajas registradoras.

El asalto se reportó a las autoridades correspondientes y al número de emergencia 911 por la empleada de la tienda de conveniencia ubicada en la calle Río Mante con Insurgentes de la colonia Longoria, como referencia algunas cinco cuadras de la delegación de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Tamaulipas.

La empleada afectada sufrió una crisis nerviosa tras el ataque por atraco con violencia del que fue víctima, señalando que pasó por los peores minutos de su vida al ser sometida y amagada por el delincuente con el arma de fuego.

Sobre los hechos de asalto, señaló que se encontraba en el área de cajas y mostrador, esto alrededor de las 21:30 horas, cuando ingresó un sujeto joven de tez blanca, quien al verla sola sacó una pistola de entre la ropa y se la lanzó contra ella, sometiéndola y amagándola con el arma de fuego, obligándola a que abriera las cajas registradoras.