Despojan de pertenencias a repartidor de comida rápida

Dos amantes de lo ajeno despojaron de sus pertenencias a un repartidor de comida rápida.

El reporte de asalto se dio ante las autoridades estatales por el afectado que acudió a la delegación municipal para una orientación para presentar la denuncia formal por robo con violencia de que fue víctima el repartidor de comida rápida de una aplicación digital.

Sobre los hechos, resalto que ayer a eso de las once de la noche le tocó llevar unos pedidos de comida al fraccionamiento Balcones de Alcalá, el cual entregó en el domicilio, pero al transitar por una de las calles, se percató de que atrás de él un carro le cambió de luces.

Por tal motivo detuvo su marcha pensando que era algo sobre el pedido entregado, pero del carro bajaron dos sujetos que viajaban en la parte de atrás; uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y le ordenó que le entregara sus pertenencias.

Debido a la situación, obedeció para evitar ser lastimados, entregándole la cartera y una bolsa cangurera, en la cual tenía la cantidad aproximada de dos mil pesos y documentación personal; posteriormente, los ladrones se dieron a la fuga en el vehículo.