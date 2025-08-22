Continúan asaltos a las tiendas de conveniencia

Un delincuente continúa cometiendo su ola de atracos en tiendas de conveniencia ubicadas al oriente de la ciudad y sin ser detenido por las autoridades.

Uno de los asaltos más recientes, asalto con violencia cometido por este asaltante serial, se denunció ante las autoridades correspondientes; el llamado al número de emergencia 911 fue realizado por la empleada de la tienda de conveniencia ubicada en la avenida La Joya con Villa Esmeralda del fraccionamiento Villas de la Joya.

La empleada afectada declaró que alrededor de las 23:00 horas se encontraba en el área del mostrador debido a que acababa de atender a un cliente cuando ingresó un sujeto, quien utilizaba un cubreboca de color negro. Este hombre sacó de entre sus ropas un arma blanca como cuchillo o navaja, lanzándose contra ella, amagándola y amenazándola de muerte con el arma blanca.

El ladrón, al tenerla sometida, le ordenó que abriera ambas cajas registradoras para apoderarse del dinero de las máquinas, por lo que posteriormente el ladrón se dio a la fuga con el botín de la venta del día.

El personal jurídico de la reconocida cadena de tiendas de conveniencia, tras atender el asalto con violencia y al revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia, resaltó que este peligroso ladrón ya ha cometido más atracos en otras tiendas, siendo el sector donde opera los fraccionamientos Villa Esmeralda, La Joya y Balcones de Alcala, al oriente de la ciudad.