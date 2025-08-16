Asaltan a empleado de negocio

La ola de asaltos con violencia a tiendas de conveniencia continúa en aumento sin que las autoridades resuelvan.

El asalto fue denunciado por el empleado del negocio ubicado en la colonia Jacinto López, quien expresó tras el hecho que reportó que presentaría la denuncia formal ante las autoridades correspondientes tras ser víctima de atraco a eso de las 21:00 horas por un delincuente.

El comerciante señaló que se encontraba en el área del mostrador cuando ingresó un sujeto joven de 20 a 25 años de edad, tez morena, complexión media, que vestía con playera de color negro y pantalón de color negro, quien tenía una actitud muy agresiva, con un cuchillo en mano y amenazas verbales de pertenecer a una célula delincuencial.

Dicho delincuente lo amagó con el arma blanca y le dijo con palabras altisonantes que era del crimen organizado, por lo que le ordenó que le entregara el dinero de la caja o, de lo contrario, entrarían por ella, ya que afuera está una camioneta esperándolo; por tal motivo, el comerciante obedeció a las órdenes del delincuente, quien, al tener en su poder el efectivo, se dio a la fuga del negocio.



