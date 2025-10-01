Lo asaltan a punta de pistola

La denuncia del asalto fue interpuesta ante las autoridades correspondientes por el afectado, quien manifestó que el pasado domingo alrededor de las 23:00 horas llegó al centro comercial Smart Anzalduas, ubicado en el boulevard Morelos con calle Oaxaca de la colonia Rodríguez, a realizar unas compras.

Al estar estacionando la unidad motriz en el parqueadero de la parte trasera de la colonia Oaxaca, cuando al descender del carro, se detuvo otro vehículo de color blanco, del cual un sujeto joven descendió por la puerta de copiloto, pero no le tomó importancia.

El delincuente sacó una pistola, colocándosela en la espalda y amenazándolo de muerte; le dijo con palabras altisonantes que le entregara las pertenencias de valor; por evitar ser lastimado, obedeció, entregándole la cartera en la cual portaba documentación personal y la cantidad de dos mil pesos. Posteriormente, el delincuente tribuló el carro y se dio a la fuga a exceso de velocidad.



