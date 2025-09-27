Sale de bar, lo arrollan y muere

Las autoridades tomaron conocimiento de la muerte de un joven que salió de un bar en horas de la mañana y perdió la vida al ser embestido por una unidad motriz que se dio a la fuga.

Los hechos sucedieron alrededor de las 06:00 horas en el bulevar Mil Cumbres, entre los bulevares Del Maestro con Miguel Hidalgo, como referencia frente al rest-bar conocido como La Llama, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que atendieron el llamado de auxilio que reportaba a una persona lesionada al ser arrollada en dicho lugar.

Los cuerpos de emergencia intentaron brindar los primeros auxilios al joven que se encontraba sobre la cinta asfáltica en el carril de sentido de sur a norte del bulevar Mil Cumbres, quienes determinaron que el joven ya no contaba con signos vitales, y los elementos de la Guardia Estatal y peritos de tránsito realizaron el acordonamiento del lugar.

A dar fe de la pérdida humana se constituyeron agentes de Policía Investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron a la escena del fatal accidente donde el joven de 20 a 25 años perdió la vida.

Determinaron que el ahora occiso intentó cruzar el boulevard Mil Cumbres cuando fue arrollado por una unidad motriz que se desplazaba a posible exceso de velocidad de norte a sur por dicha arteria vial debido a la huella de frenado que dejó sobre la cinta asfáltica.

Las autoridades se entrevistaron con otros jóvenes amigos del ahora occiso, quienes comentaron que en horas de la mañana se encontraban en el bar La Llama, donde se encontraba conviviendo; al salir del negocio y al cruzar el bulevar, arrollaron a su amigo; resaltaron que el vehículo se dio a la fuga.

Las agentes investigadoras señalaron que iniciarían la carpeta investigadora por homicidio culposo, por lo que realizarían las indagatorias pertinentes, y resaltaron que otra de las cuestiones era que el bar se encontraba funcionando fuera de horario, por lo que notificarían a las autoridades correspondientes.

