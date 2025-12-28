Mujer pide detengan a su esposo por agresivo

Los elementos policiacos dejaron tras las celdas a un hombre quien, al calor de las copas, se puso agresivo contra la pareja y los policías.

El hombre infractor se identificó como Joaquín L., de 40 años de edad, quien fue remitido a la delegación municipal por los elementos de la Guardia Estatal que realizaron el arresto por una falta administrativa, quedando a disposición del juez calificador municipal en turno.

¿Qué ocurrió en el fraccionamiento Bugambilias?

Los uniformados estatales señalaron que siendo alrededor de las 10:00 horas atendieron un llamado de auxilio ingresado al C5 reportando a un hombre agresivo con la familia en un domicilio ubicado en la calle Circuito Hacienda Comales del fraccionamiento Bugambilias.

Resaltaron que en el lugar se entrevistaron con una mujer que declaró que ella realizó el llamado al 911 porque su esposo estaba en estado de ebriedad agresivo contra ella, por lo que temía por su seguridad. Permitió que los uniformados ingresaran a la casa para que detuvieran y retiraran del domicilio al hombre agresivo, por lo que procedieron.

Acciones de la autoridad tras el llamado de auxilio

Los elementos de la Guardia Estatal actuaron rápidamente tras recibir el reporte, asegurando la integridad de la mujer y procediendo con el arresto de Joaquín L. por su comportamiento violento. Este tipo de intervenciones son cruciales para mantener la seguridad en la comunidad.

Detalles del arresto de Joaquín L.

El arresto de Joaquín L. se realizó sin incidentes adicionales, y fue llevado a la delegación donde se le tomaron los datos correspondientes. Las autoridades continúan trabajando en la prevención de la violencia familiar y en la atención a los llamados de auxilio de la ciudadanía.